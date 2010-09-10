Знакомства по интернету
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Знакомства по интернету
Как вы относитесь к знакомствам по интернету? Просто интересно есть ли здесь такие люди, которые познакомились по интернету и создали семью? И на каких сайтах знакомств лучше регистрироваться?
Re: Знакомства по интернету
В моем окружении таких людей нет, но я считаю что попробовать можно, а почему нет? На войне все средства хороши smile Во всяком случае ничего страшного не произойдет от такого знакомства. А что-то не понравится, так можно спокойно это все аннулировать.
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