Знакомства по интернету

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 190
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Знакомства по интернету

Сообщение Sumail » 06 янв 2020, 11:38

Как вы относитесь к знакомствам по интернету? Просто интересно есть ли здесь такие люди, которые познакомились по интернету и создали семью? И на каких сайтах знакомств лучше регистрироваться?
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Знакомства по интернету

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 15:34

В моем окружении таких людей нет, но я считаю что попробовать можно, а почему нет? На войне все средства хороши smile Во всяком случае ничего страшного не произойдет от такого знакомства. А что-то не понравится, так можно спокойно это все аннулировать.
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