Знакомства по интернету

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Знакомства по интернету

Сообщение Sumail » 06 янв 2020, 11:38

Как вы относитесь к знакомствам по интернету? Просто интересно есть ли здесь такие люди, которые познакомились по интернету и создали семью? И на каких сайтах знакомств лучше регистрироваться?
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Знакомства по интернету

Сообщение Dendi1 » 11 янв 2020, 15:34

В моем окружении таких людей нет, но я считаю что попробовать можно, а почему нет? На войне все средства хороши smile Во всяком случае ничего страшного не произойдет от такого знакомства. А что-то не понравится, так можно спокойно это все аннулировать.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Знакомства по интернету

Сообщение Meran » 25 янв 2020, 13:09

Ну если есть желание и есть сомнения, то развеять их или наоборот подтвердить можно только зарегистрировавшись на таком сайте и попробовав познакомится с кем-то. Иначе все будут только предположения, причем ни на чем не основанные, только на скептицизме. Вот я тоже могу подсказать один сайт знакомств для именно серьезных отношений https://znakomstva-sitelove.ru/ Вы как только попадете на сайт, даже еще не зарегистрируетесь, то уже поймете, что тут люди собрались с серьезными намерениями. Вообщем, советую посетить этот сайт знакомств.
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Mukoll
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 19 авг 2016, 15:43

Re: Знакомства по интернету

Сообщение Mukoll » Сегодня, 10:56

Sumail писал(а):Как вы относитесь к знакомствам по интернету? Просто интересно есть ли здесь такие люди, которые познакомились по интернету и создали семью? И на каких сайтах знакомств лучше регистрироваться?

Я и вовсе считаю, что сейчас знакомства на 90% состоят именно из интернет случаев. К тому же, с каждым днем все больше сайтов, где это можно сделать. Однако, я на большинстве из них не находил того, что мне реально было бы интересно. Речь идет о серьезных знакомствах. Благо, что не столь давно я попал сюда , на Джастдейтинге есть все для хорошего времяпрепровождения в компании с иностранками, например. Так удобно :)
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