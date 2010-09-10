Сообщение Dendi1 » 11 янв 2020, 15:34

В моем окружении таких людей нет, но я считаю что попробовать можно, а почему нет? На войне все средства хороши smile Во всяком случае ничего страшного не произойдет от такого знакомства. А что-то не понравится, так можно спокойно это все аннулировать.