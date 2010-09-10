Знакомства по интернету
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Знакомства по интернету
Как вы относитесь к знакомствам по интернету? Просто интересно есть ли здесь такие люди, которые познакомились по интернету и создали семью? И на каких сайтах знакомств лучше регистрироваться?
Re: Знакомства по интернету
В моем окружении таких людей нет, но я считаю что попробовать можно, а почему нет? На войне все средства хороши smile Во всяком случае ничего страшного не произойдет от такого знакомства. А что-то не понравится, так можно спокойно это все аннулировать.
Re: Знакомства по интернету
Ну если есть желание и есть сомнения, то развеять их или наоборот подтвердить можно только зарегистрировавшись на таком сайте и попробовав познакомится с кем-то. Иначе все будут только предположения, причем ни на чем не основанные, только на скептицизме. Вот я тоже могу подсказать один сайт знакомств для именно серьезных отношений https://znakomstva-sitelove.ru/ Вы как только попадете на сайт, даже еще не зарегистрируетесь, то уже поймете, что тут люди собрались с серьезными намерениями. Вообщем, советую посетить этот сайт знакомств.
Re: Знакомства по интернету
Sumail писал(а):Как вы относитесь к знакомствам по интернету? Просто интересно есть ли здесь такие люди, которые познакомились по интернету и создали семью? И на каких сайтах знакомств лучше регистрироваться?
Я и вовсе считаю, что сейчас знакомства на 90% состоят именно из интернет случаев. К тому же, с каждым днем все больше сайтов, где это можно сделать. Однако, я на большинстве из них не находил того, что мне реально было бы интересно. Речь идет о серьезных знакомствах. Благо, что не столь давно я попал сюда , на Джастдейтинге есть все для хорошего времяпрепровождения в компании с иностранками, например. Так удобно
Re: Знакомства по интернету
Сейчас с этим все гораздо проще, так как существует много профильных приложений. Например мне нравится юзать https://rankquality.com/twoo/ занимает неплохой рейтинг в приложениях для знакомств. Так главное чтобы удобным было и интуитивно понятным.
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