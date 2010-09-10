Курсы английского языка
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Курсы английского языка
Планируем открывать в Москве с филиалом в Красногорске курсы английского языка. Но конкурентов у нас очень много, поэтому нужна какая-то крутая мега-идея. Хотели бы вы обучаться как-то необычно? Если да, то как? Буду очень благодарна за мысли и идеи.
Re: Курсы английского языка
Да, в наше время знание английского языка это необходимость, без которого достичь высоких результатов вряд ли получится, я сам пока еще его не знаю, скоро начну изучать.
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