Курсы английского языка

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Курсы английского языка

Сообщение BlackFury » 06 янв 2020, 12:04

Планируем открывать в Москве с филиалом в Красногорске курсы английского языка. Но конкурентов у нас очень много, поэтому нужна какая-то крутая мега-идея. Хотели бы вы обучаться как-то необычно? Если да, то как? Буду очень благодарна за мысли и идеи.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Курсы английского языка

Сообщение Dendi1 » 12 янв 2020, 10:01

Да, в наше время знание английского языка это необходимость, без которого достичь высоких результатов вряд ли получится, я сам пока еще его не знаю, скоро начну изучать.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Курсы английского языка

Сообщение Meran » 25 янв 2020, 13:25

Я когда ехал за границу пытался учить язык сам. Разговорник купил, фильмы смотрел в оригинале с субтитрами. Но это плохо помогает. Потом увидел это приложение для языков. Как оказалось, при его помощи можно более подробно и эффективно изучать английский язык. Вот само приложение https://play.google.com/store/apps/deta ... words.lite . Можете ознакомиться! Лично мне очень помогло оно в изучении языка, думаю и вам тоже.
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Курсы английского языка

Сообщение Яно4ка » 37 минут назад

Та не верю я что можно с помощью приложения прям досконально изучить язык!
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Курсы английского языка

Сообщение Яно4ка » 37 минут назад

Та не верю я что можно с помощью приложения прям досконально изучить язык!
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