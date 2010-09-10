Сообщение BlackFury » 06 янв 2020, 12:04

Планируем открывать в Москве с филиалом в Красногорске курсы английского языка. Но конкурентов у нас очень много, поэтому нужна какая-то крутая мега-идея. Хотели бы вы обучаться как-то необычно? Если да, то как? Буду очень благодарна за мысли и идеи.