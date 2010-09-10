Курсы английского языка
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Курсы английского языка
Планируем открывать в Москве с филиалом в Красногорске курсы английского языка. Но конкурентов у нас очень много, поэтому нужна какая-то крутая мега-идея. Хотели бы вы обучаться как-то необычно? Если да, то как? Буду очень благодарна за мысли и идеи.
Re: Курсы английского языка
Да, в наше время знание английского языка это необходимость, без которого достичь высоких результатов вряд ли получится, я сам пока еще его не знаю, скоро начну изучать.
Re: Курсы английского языка
Я когда ехал за границу пытался учить язык сам. Разговорник купил, фильмы смотрел в оригинале с субтитрами. Но это плохо помогает. Потом увидел это приложение для языков. Как оказалось, при его помощи можно более подробно и эффективно изучать английский язык. Вот само приложение https://play.google.com/store/apps/deta ... words.lite . Можете ознакомиться! Лично мне очень помогло оно в изучении языка, думаю и вам тоже.
Re: Курсы английского языка
Та не верю я что можно с помощью приложения прям досконально изучить язык!
Re: Курсы английского языка
Та не верю я что можно с помощью приложения прям досконально изучить язык!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 234
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Курсы английского языка
С помощью приложения, конечно сложно будет самому изучать. Тем более что есть разное применение этого языка. Вы хотите правильно писать, читать и понимать или свободно общаться с англичанами, да и с иностранцами в целом? Моя супруга, ходила на курсы в школу englishprime.ua , вообще для изучения бизнес-английского, так как на работе предложили хорошую должность и базовых знаний было недостаточно. Хорошо ее там поднатаскали, сейчас даже презентации для партнеров готовит на английском языке. Думаю, сначала нужно определиться для каких целей хотите изучать английский, чтобы потом уже выбирать, какими способами это делать.
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