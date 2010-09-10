Сообщение Dendi1 » Сегодня, 12:30

Ребят, мне вот понадобился сервис, который занимается ковкой металла, чтобы сделали мне ее очень быстро, недорого и что важно качественно, так что если вы в друг знаете к кому лучше обратиться то сообщите пожалуйста мне об этом.