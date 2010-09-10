Ковка металла
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Ковка металла
Ребят, мне вот понадобился сервис, который занимается ковкой металла, чтобы сделали мне ее очень быстро, недорого и что важно качественно, так что если вы в друг знаете к кому лучше обратиться то сообщите пожалуйста мне об этом.
Re: Ковка металла
Для такого дела нужно найти настоящих профессионалов, потому что далеко не каждый сможет красиво и качественно сковать металл, у меня просто дедушка 20 лет работал ковальщиков, я не пошел по его стопам, потому что это очень трудно и далеко не для каждого.
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