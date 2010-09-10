Ковка металла

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Ковка металла

Сообщение Dendi1 » 06 янв 2020, 12:30

Ребят, мне вот понадобился сервис, который занимается ковкой металла, чтобы сделали мне ее очень быстро, недорого и что важно качественно, так что если вы в друг знаете к кому лучше обратиться то сообщите пожалуйста мне об этом.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 197
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Ковка металла

Сообщение Meran » Сегодня, 10:29

Для такого дела нужно найти настоящих профессионалов, потому что далеко не каждый сможет красиво и качественно сковать металл, у меня просто дедушка 20 лет работал ковальщиков, я не пошел по его стопам, потому что это очень трудно и далеко не для каждого.
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