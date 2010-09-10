Сообщение Meran » Сегодня, 10:29

Для такого дела нужно найти настоящих профессионалов, потому что далеко не каждый сможет красиво и качественно сковать металл, у меня просто дедушка 20 лет работал ковальщиков, я не пошел по его стопам, потому что это очень трудно и далеко не для каждого.