Ковка металла
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Ковка металла
Ребят, мне вот понадобился сервис, который занимается ковкой металла, чтобы сделали мне ее очень быстро, недорого и что важно качественно, так что если вы в друг знаете к кому лучше обратиться то сообщите пожалуйста мне об этом.
Re: Ковка металла
Для такого дела нужно найти настоящих профессионалов, потому что далеко не каждый сможет красиво и качественно сковать металл, у меня просто дедушка 20 лет работал ковальщиков, я не пошел по его стопам, потому что это очень трудно и далеко не для каждого.
Re: Ковка металла
Добрый день, могу по такому поводу порекомендовать вам компанию http://rmp74.ru/ Очень надежная, обращаемся к ним постоянно, очень устраивают низкие тарифы на услуги. Многие знакомы тоже по моей рекомендации обращаются только к ним, делают очень качественную обработку металла.
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