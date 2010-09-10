Наружная реклама

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Наружная реклама

Сообщение Meran » 06 янв 2020, 13:50

Ребят, открываю свою небольшую аптеку. Нужно заказать световую вывеску и баннеры всякие. Дизайн-проект уже есть, тут только буквы нужно изготовить и установить. Куда можно обратиться?
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Наружная реклама

Сообщение Sumail » Вчера, 23:43

С выбором компании для изготовления вывески не стоит торопиться. Нужно посмотреть их готовые работы узнать расценки в других компаниях. Только после этого принимать соответствующее решение
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