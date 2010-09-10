Наружная реклама

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 209
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Наружная реклама

Сообщение Meran » 06 янв 2020, 13:50

Ребят, открываю свою небольшую аптеку. Нужно заказать световую вывеску и баннеры всякие. Дизайн-проект уже есть, тут только буквы нужно изготовить и установить. Куда можно обратиться?
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 198
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Наружная реклама

Сообщение Sumail » 09 янв 2020, 23:43

С выбором компании для изготовления вывески не стоит торопиться. Нужно посмотреть их готовые работы узнать расценки в других компаниях. Только после этого принимать соответствующее решение
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 202
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Наружная реклама

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 11:45

Я могу вам посоветовать одну компанию, которая профессионально и на высоком уровне занимается наружной рекламой. Вот адрес в интернете этой компании https://ra86.ru Один мой знакомы заказывал у них 3 рекламных вывести на свое кафе. Очень хорошо вышло. Красиво и главное, что бросается в глаза. Так что смело обращайтесь в эту компанию. Они сделают рекламу вашему бизнесу.
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