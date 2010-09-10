Наружная реклама
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Наружная реклама
Ребят, открываю свою небольшую аптеку. Нужно заказать световую вывеску и баннеры всякие. Дизайн-проект уже есть, тут только буквы нужно изготовить и установить. Куда можно обратиться?
Re: Наружная реклама
С выбором компании для изготовления вывески не стоит торопиться. Нужно посмотреть их готовые работы узнать расценки в других компаниях. Только после этого принимать соответствующее решение
Re: Наружная реклама
Я могу вам посоветовать одну компанию, которая профессионально и на высоком уровне занимается наружной рекламой. Вот адрес в интернете этой компании https://ra86.ru Один мой знакомы заказывал у них 3 рекламных вывести на свое кафе. Очень хорошо вышло. Красиво и главное, что бросается в глаза. Так что смело обращайтесь в эту компанию. Они сделают рекламу вашему бизнесу.
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