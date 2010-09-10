Наружная реклама
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Наружная реклама
Ребят, открываю свою небольшую аптеку. Нужно заказать световую вывеску и баннеры всякие. Дизайн-проект уже есть, тут только буквы нужно изготовить и установить. Куда можно обратиться?
Re: Наружная реклама
С выбором компании для изготовления вывески не стоит торопиться. Нужно посмотреть их готовые работы узнать расценки в других компаниях. Только после этого принимать соответствующее решение
Re: Наружная реклама
Я могу вам посоветовать одну компанию, которая профессионально и на высоком уровне занимается наружной рекламой. Вот адрес в интернете этой компании https://ra86.ru Один мой знакомы заказывал у них 3 рекламных вывести на свое кафе. Очень хорошо вышло. Красиво и главное, что бросается в глаза. Так что смело обращайтесь в эту компанию. Они сделают рекламу вашему бизнесу.
Re: Наружная реклама
я, думаю, стоит сделать какую то классную вывеску!
Re: Наружная реклама
Sumail писал(а):С выбором компании для изготовления вывески не стоит торопиться. Нужно посмотреть их готовые работы узнать расценки в других компаниях. Только после этого принимать соответствующее решение
хороший совет! реальные работы - это как раз показатель!
- typical_ryazanets
- Гость RZN.info
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 05:34
Re: Наружная реклама
Meran писал(а):Ребят, открываю свою небольшую аптеку. Нужно заказать световую вывеску и баннеры всякие. Дизайн-проект уже есть, тут только буквы нужно изготовить и установить. Куда можно обратиться?
а откуда у вас дизайн-проект? сами разрабатывали? просто не всегда то, что нам кажется пушкой-ракетой реально работает на клиентов.
поэтому лучше просто делиться своими пожеланиям с исполнителем работы.
советую вам обратиться к специалистам из "Гринлюкс", они, по-моему, работают со всеми видами наружки. В общем, они те, кто вам нужен)
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