Самые сексуальные женщины
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Факты, советы, мнения.
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Самые сексуальные женщины
Всем привет. Хотелось бы ознакомиться с рейтингом самых сексуальных женщин мира и поэтому – не откажусь от вашей помощи. Наверняка кому-то уже на глаза попадались статьи в интернете, которые посвящены очаровательным барышням?
- LarisaKrylova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 20 май 2016, 12:19
- Откуда: Рязань
Re: Самые сексуальные женщины
В разные исторические эпохи такие страсти воспринимались по-своему, нам сейчас это даже покажется абсурдным)
Re: Самые сексуальные женщины
Да тут нечего и гадать, самые красивые женщины у нас в России. Ну и украинки, стоит признать, ничё такие) Но всё же если ТОП самых красивых составлять, однозначно наши девушки будут в числе первых. Не зря же все эти западные олигархи поголовно на наших девушек женятся. Это думаю уже не тренд, а закономерность, что очередной 70 летний миллионер гуляет в обнимку с русской девушкой, на побережье какого нибудь Маями или Бали.
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