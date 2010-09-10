Самые сексуальные женщины

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Самые сексуальные женщины

Сообщение zevc » 08 янв 2020, 15:09

Всем привет. Хотелось бы ознакомиться с рейтингом самых сексуальных женщин мира и поэтому – не откажусь от вашей помощи. Наверняка кому-то уже на глаза попадались статьи в интернете, которые посвящены очаровательным барышням?
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LarisaKrylova
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 20 май 2016, 12:19
Откуда: Рязань

Re: Самые сексуальные женщины

Сообщение LarisaKrylova » 22 мар 2020, 13:25

В разные исторические эпохи такие страсти воспринимались по-своему, нам сейчас это даже покажется абсурдным)
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Самые сексуальные женщины

Сообщение Буцефалия » Вчера, 22:43

Да тут нечего и гадать, самые красивые женщины у нас в России. Ну и украинки, стоит признать, ничё такие) Но всё же если ТОП самых красивых составлять, однозначно наши девушки будут в числе первых. Не зря же все эти западные олигархи поголовно на наших девушек женятся. Это думаю уже не тренд, а закономерность, что очередной 70 летний миллионер гуляет в обнимку с русской девушкой, на побережье какого нибудь Маями или Бали.
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