Самые сексуальные женщины

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Самые сексуальные женщины

Сообщение zevc » 08 янв 2020, 15:09

Всем привет. Хотелось бы ознакомиться с рейтингом самых сексуальных женщин мира и поэтому – не откажусь от вашей помощи. Наверняка кому-то уже на глаза попадались статьи в интернете, которые посвящены очаровательным барышням?
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LarisaKrylova
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 20 май 2016, 12:19
Откуда: Рязань

Re: Самые сексуальные женщины

Сообщение LarisaKrylova » 22 мар 2020, 13:25

В разные исторические эпохи такие страсти воспринимались по-своему, нам сейчас это даже покажется абсурдным)
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Самые сексуальные женщины

Сообщение Буцефалия » 27 апр 2020, 22:43

Да тут нечего и гадать, самые красивые женщины у нас в России. Ну и украинки, стоит признать, ничё такие) Но всё же если ТОП самых красивых составлять, однозначно наши девушки будут в числе первых. Не зря же все эти западные олигархи поголовно на наших девушек женятся. Это думаю уже не тренд, а закономерность, что очередной 70 летний миллионер гуляет в обнимку с русской девушкой, на побережье какого нибудь Маями или Бали.
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Контактная информация пользователя staspavlov777

Re: Самые сексуальные женщины

Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 01:32

Всемирно-признанные красотки:

1. Эмилия Кларк
2. Рианна
3. Эшли Грэхэм
4. Анджелабейби
5. Марго Робби
6. Джордан Данн
7. Адрианы Лима
8. Приянка Чопра
9. Галь Гадот
10. Скарлетт Йоханссон
11. Кейт Аптон
12. Меган, герцогиня Сассекская
13. Бейонсе
14. Шарлиз Терон
15. Селена Гомес
16. Крисси Тайген
17. Джиджи Хадид
18. Белла Хадид
19. Кендалл Дженнер
20. Эмили Ратаковски
21. Ким Кардашьян
22. Блейк Лайвли
23. Ирина Шейк
24. Jasmine Tookes
25. Ханна Дэвис

Полюбоваться фото можно тут: https://www.thetrendspotter.net/hottest ... the-world/ ;)

но действительно стоящие дамочки сейчас все на карантине и наверно такие кадры цензура вырежет? )))))))
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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