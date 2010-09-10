Самые сексуальные женщины
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Факты, советы, мнения.
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4 сообщения • Страница 1 из 1
Самые сексуальные женщины
Всем привет. Хотелось бы ознакомиться с рейтингом самых сексуальных женщин мира и поэтому – не откажусь от вашей помощи. Наверняка кому-то уже на глаза попадались статьи в интернете, которые посвящены очаровательным барышням?
- LarisaKrylova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 20 май 2016, 12:19
- Откуда: Рязань
Re: Самые сексуальные женщины
В разные исторические эпохи такие страсти воспринимались по-своему, нам сейчас это даже покажется абсурдным)
Re: Самые сексуальные женщины
Да тут нечего и гадать, самые красивые женщины у нас в России. Ну и украинки, стоит признать, ничё такие) Но всё же если ТОП самых красивых составлять, однозначно наши девушки будут в числе первых. Не зря же все эти западные олигархи поголовно на наших девушек женятся. Это думаю уже не тренд, а закономерность, что очередной 70 летний миллионер гуляет в обнимку с русской девушкой, на побережье какого нибудь Маями или Бали.
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Re: Самые сексуальные женщины
Всемирно-признанные красотки:
1. Эмилия Кларк
2. Рианна
3. Эшли Грэхэм
4. Анджелабейби
5. Марго Робби
6. Джордан Данн
7. Адрианы Лима
8. Приянка Чопра
9. Галь Гадот
10. Скарлетт Йоханссон
11. Кейт Аптон
12. Меган, герцогиня Сассекская
13. Бейонсе
14. Шарлиз Терон
15. Селена Гомес
16. Крисси Тайген
17. Джиджи Хадид
18. Белла Хадид
19. Кендалл Дженнер
20. Эмили Ратаковски
21. Ким Кардашьян
22. Блейк Лайвли
23. Ирина Шейк
24. Jasmine Tookes
25. Ханна Дэвис
Полюбоваться фото можно тут: https://www.thetrendspotter.net/hottest ... the-world/
но действительно стоящие дамочки сейчас все на карантине и наверно такие кадры цензура вырежет? )))))))
1. Эмилия Кларк
2. Рианна
3. Эшли Грэхэм
4. Анджелабейби
5. Марго Робби
6. Джордан Данн
7. Адрианы Лима
8. Приянка Чопра
9. Галь Гадот
10. Скарлетт Йоханссон
11. Кейт Аптон
12. Меган, герцогиня Сассекская
13. Бейонсе
14. Шарлиз Терон
15. Селена Гомес
16. Крисси Тайген
17. Джиджи Хадид
18. Белла Хадид
19. Кендалл Дженнер
20. Эмили Ратаковски
21. Ким Кардашьян
22. Блейк Лайвли
23. Ирина Шейк
24. Jasmine Tookes
25. Ханна Дэвис
Полюбоваться фото можно тут: https://www.thetrendspotter.net/hottest ... the-world/
но действительно стоящие дамочки сейчас все на карантине и наверно такие кадры цензура вырежет? )))))))
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
4 сообщения • Страница 1 из 1
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