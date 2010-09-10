Скажи мне кто твой герой - отвечу кто ты!
Интересные факты, случаи и события из жизни города.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Скажи мне кто твой герой - отвечу кто ты!
Скажи мне кто твой герой - отвечу кто ты!
. А вообще в каком обществе наличествуют герои? Да, только в справедливом и обязательно ещё и в социальном.
. Если в обществе царствует обман, то сколько подвигов не совершай всё равно вся награда достанется паханам и их прихлебателям. Если же общество не социально, держится не на иерархии разделения прибылей во благо самых умных, здоровых, сильных, смелых, инициативных и упорных, то «подвиги шпаны», а проще говоря выеб.он, и так хорошо всем известны Россиянам: декларируя в доходах полную нищету случайным людям раздаривают часы за десятки тысяч долларов, не умея ни чего делать управляют боевыми истребителями, не разбираясь в истории находят и преподают миру древние амфоры… Таким образом что-то изучать, длительно делать карьеру не имеет ни какого смысла, т.к. любой шпанёнок в любой момент времени способен всё это получить за просто так. Общество обречено на скорую свою гибель!
. Зачем же была заведена данная тема, если и так все всё знают? Конечно же не для того, что бы спасти богатую природными ресурсами Россию от гнилостного алигархата Путинских воровских подельников и их американских покровителей. Как психологу очень интересно, а как мужчине очень тягостно наблюдать схожие процессы по всему миру. Опираюсь при этом не на свои доморощенные рассуждения, не на продажную прессу или же разноголосицу Интернет, а на людей, которое кровно заинтересованны в создании продукта для массового зрителя – творческих работников киноиндустрии. Если раньше героями фильмов были реальные профессии, то теперь бомжи, проповедники с пулемётами, алкашня и потаскухи. Место красочных фильмов с такими же преуспевающими героями заняли небритые, в комканной грязной одежде «потёртые личности». Главенствующая ранее научная фантастика и приключения, умные детективы заменены на «хочу – лечу и всех делаю» детского фэнтези, драматические истории мытарства баб и им подобных «настоящих мужиков», жестокости садистов.
. Не буду приводить статистику, но замечу, что в силу своей професссии отсматриваю практически все фильмы современности. Невозможно не заметить того, что все они являются либо детскими, либо бабскими. Кому ещё в голову может прийти, что длительно помучившись с животиком, либо выждав время ты получишь всё что захочешь? Если ты ни каковская крестьянка, не представляющий для кого-то ценности рабочий, либо псевдо творческая личность или учёный, то что ожидает вкалывающего на грязной и требующей длителоьного времени чернорабочего или же без перспектив служащего госаппарата, как не такая же старость и смерть. А вместо этого им преподносят мечту и надежду, ДАБЫ И ДАЛЬШЕ НЕ МЕШАЛИ бы вольготно жить под стать им алихарчискому ворью бухгалтеров из банковских служащих и «управляющих бизнесом» менеждеров. Ранье и спекулянты, как их более верно называть, прикрывающие их горлопаны и краснобая из «политиков», рулят миром! Может быть кто-то не согласен с подобной постановкой вопроса, либо назовёт хоть одного молодого, здорового и сильного, умного и трудолюбивого ГЕРОЯ СВОИМ, ОБЩИМ ГЕРОЕМ СОВРЕМЕННОСТИ?! Для меня это были и есть настоящий коммунист Покрышкин, как для подростка хулиганы AC/DC, Пётр I с Иваном Грозным по сей момент. Полёт Феникса или Индиана Джонс с Цельнометаллической оболочкой, если брать вымышленные персонажи и жизненные ситуации из кинофильмов.
. А вообще в каком обществе наличествуют герои? Да, только в справедливом и обязательно ещё и в социальном.
. Если в обществе царствует обман, то сколько подвигов не совершай всё равно вся награда достанется паханам и их прихлебателям. Если же общество не социально, держится не на иерархии разделения прибылей во благо самых умных, здоровых, сильных, смелых, инициативных и упорных, то «подвиги шпаны», а проще говоря выеб.он, и так хорошо всем известны Россиянам: декларируя в доходах полную нищету случайным людям раздаривают часы за десятки тысяч долларов, не умея ни чего делать управляют боевыми истребителями, не разбираясь в истории находят и преподают миру древние амфоры… Таким образом что-то изучать, длительно делать карьеру не имеет ни какого смысла, т.к. любой шпанёнок в любой момент времени способен всё это получить за просто так. Общество обречено на скорую свою гибель!
. Зачем же была заведена данная тема, если и так все всё знают? Конечно же не для того, что бы спасти богатую природными ресурсами Россию от гнилостного алигархата Путинских воровских подельников и их американских покровителей. Как психологу очень интересно, а как мужчине очень тягостно наблюдать схожие процессы по всему миру. Опираюсь при этом не на свои доморощенные рассуждения, не на продажную прессу или же разноголосицу Интернет, а на людей, которое кровно заинтересованны в создании продукта для массового зрителя – творческих работников киноиндустрии. Если раньше героями фильмов были реальные профессии, то теперь бомжи, проповедники с пулемётами, алкашня и потаскухи. Место красочных фильмов с такими же преуспевающими героями заняли небритые, в комканной грязной одежде «потёртые личности». Главенствующая ранее научная фантастика и приключения, умные детективы заменены на «хочу – лечу и всех делаю» детского фэнтези, драматические истории мытарства баб и им подобных «настоящих мужиков», жестокости садистов.
. Не буду приводить статистику, но замечу, что в силу своей професссии отсматриваю практически все фильмы современности. Невозможно не заметить того, что все они являются либо детскими, либо бабскими. Кому ещё в голову может прийти, что длительно помучившись с животиком, либо выждав время ты получишь всё что захочешь? Если ты ни каковская крестьянка, не представляющий для кого-то ценности рабочий, либо псевдо творческая личность или учёный, то что ожидает вкалывающего на грязной и требующей длителоьного времени чернорабочего или же без перспектив служащего госаппарата, как не такая же старость и смерть. А вместо этого им преподносят мечту и надежду, ДАБЫ И ДАЛЬШЕ НЕ МЕШАЛИ бы вольготно жить под стать им алихарчискому ворью бухгалтеров из банковских служащих и «управляющих бизнесом» менеждеров. Ранье и спекулянты, как их более верно называть, прикрывающие их горлопаны и краснобая из «политиков», рулят миром! Может быть кто-то не согласен с подобной постановкой вопроса, либо назовёт хоть одного молодого, здорового и сильного, умного и трудолюбивого ГЕРОЯ СВОИМ, ОБЩИМ ГЕРОЕМ СОВРЕМЕННОСТИ?! Для меня это были и есть настоящий коммунист Покрышкин, как для подростка хулиганы AC/DC, Пётр I с Иваном Грозным по сей момент. Полёт Феникса или Индиана Джонс с Цельнометаллической оболочкой, если брать вымышленные персонажи и жизненные ситуации из кинофильмов.
Re: Скажи мне кто твой герой - отвечу кто ты!
У меня другой вопрос. Почему вам, взрослому человеку, имеющему жизненный опыт, нужен в герои некий художественный образ, вымысел, созданный творчеством писателей, сценаристов, режиссёров, актеров?
. Хороший вопрос! Будь я демагогом, то тут же бы рьяно возразил, что не все фильмы вымысел. Но это не суть. Мы ходим в кино, театр, музеи вовсе не для того, что бы набраться какого-то профессионального опыта или знаний. Ведь для этого имеются учебные заведения и технические библиотеки, где срок обучения измеряется годами, а то и десятилетиями. И не исторический опыт предков нас интересует, как в этом нас жаждет уверить начитанная гнилая интеллигенция. Мы находимся в социальном обществе, которое разделено не только иерархически, но и профессионально, по принадлежности к полу, возрасту с его возможностями и потребностями, какому-то историческому временному промежутку, называемому поколением И если мы не будем знать как верно общаться между собой, то вместо дружеского обмена услугами и информацией начнутся псевдо рыночные конфронтации за большую долю от общака. Начиная баб с требованием «за это», таких же «крутых» альфонсов, заканчивая родителями с угрозой лишить наследства или дать пинка в день совершеннолетия. Какого-то мента из подворотни, привыкшего к общению со шпаной «с высока», либо такого же криминального авторитета. Перечислять всё и вся нет смысла, поскольку этим должна заведовать целая научная отрасль знаний – психология. Важно другое, что не конфликтуя, не попадая впросак мы можем увидеть людей и характеры, понять кто чем живёт и что для них важно или же нет - ценности. Учесть всё, что бы выстроить дружеские, взаимовыгодные отношения вне зависимости от профессиональной, религиозной, половой, возрастной или же социальной принадлежности. Знать меру ответственности за нарушение субординации гражданского общества, что бы не удар в морду, ни перо в бок не было бы какой-то большой неожиданностью. Что бы не какой-то урод, не способный окончить десятилетку, разводил бы нас, причитая и чем-то там грозя, а родители и близкие, улыбаясь и вытирая слёзы, охали и ахали, собирая в последний путь.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «История, события, люди»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость