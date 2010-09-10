Скажи мне кто твой герой - отвечу кто ты!
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Скажи мне кто твой герой - отвечу кто ты!
Скажи мне кто твой герой - отвечу кто ты!
. А вообще в каком обществе наличествуют герои? Да, только в справедливом и обязательно ещё и в социальном.
. Если в обществе царствует обман, то сколько подвигов не совершай всё равно вся награда достанется паханам и их прихлебателям. Если же общество не социально, держится не на иерархии разделения прибылей во благо самых умных, здоровых, сильных, смелых, инициативных и упорных, то «подвиги шпаны», а проще говоря выеб.он, и так хорошо всем известны Россиянам: декларируя в доходах полную нищету случайным людям раздаривают часы за десятки тысяч долларов, не умея ни чего делать управляют боевыми истребителями, не разбираясь в истории находят и преподают миру древние амфоры… Таким образом что-то изучать, длительно делать карьеру не имеет ни какого смысла, т.к. любой шпанёнок в любой момент времени способен всё это получить за просто так. Общество обречено на скорую свою гибель!
. Зачем же была заведена данная тема, если и так все всё знают? Конечно же не для того, что бы спасти богатую природными ресурсами Россию от гнилостного алигархата Путинских воровских подельников и их американских покровителей. Как психологу очень интересно, а как мужчине очень тягостно наблюдать схожие процессы по всему миру. Опираюсь при этом не на свои доморощенные рассуждения, не на продажную прессу или же разноголосицу Интернет, а на людей, которое кровно заинтересованны в создании продукта для массового зрителя – творческих работников киноиндустрии. Если раньше героями фильмов были реальные профессии, то теперь бомжи, проповедники с пулемётами, алкашня и потаскухи. Место красочных фильмов с такими же преуспевающими героями заняли небритые, в комканной грязной одежде «потёртые личности». Главенствующая ранее научная фантастика и приключения, умные детективы заменены на «хочу – лечу и всех делаю» детского фэнтези, драматические истории мытарства баб и им подобных «настоящих мужиков», жестокости садистов.
. Не буду приводить статистику, но замечу, что в силу своей професссии отсматриваю практически все фильмы современности. Невозможно не заметить того, что все они являются либо детскими, либо бабскими. Кому ещё в голову может прийти, что длительно помучившись с животиком, либо выждав время ты получишь всё что захочешь? Если ты ни каковская крестьянка, не представляющий для кого-то ценности рабочий, либо псевдо творческая личность или учёный, то что ожидает вкалывающего на грязной и требующей длителоьного времени чернорабочего или же без перспектив служащего госаппарата, как не такая же старость и смерть. А вместо этого им преподносят мечту и надежду, ДАБЫ И ДАЛЬШЕ НЕ МЕШАЛИ бы вольготно жить под стать им алихарчискому ворью бухгалтеров из банковских служащих и «управляющих бизнесом» менеждеров. Ранье и спекулянты, как их более верно называть, прикрывающие их горлопаны и краснобая из «политиков», рулят миром! Может быть кто-то не согласен с подобной постановкой вопроса, либо назовёт хоть одного молодого, здорового и сильного, умного и трудолюбивого ГЕРОЯ СВОИМ, ОБЩИМ ГЕРОЕМ СОВРЕМЕННОСТИ?! Для меня это были и есть настоящий коммунист Покрышкин, как для подростка хулиганы AC/DC, Пётр I с Иваном Грозным по сей момент. Полёт Феникса или Индиана Джонс с Цельнометаллической оболочкой, если брать вымышленные персонажи и жизненные ситуации из кинофильмов.
. А вообще в каком обществе наличествуют герои? Да, только в справедливом и обязательно ещё и в социальном.
. Если в обществе царствует обман, то сколько подвигов не совершай всё равно вся награда достанется паханам и их прихлебателям. Если же общество не социально, держится не на иерархии разделения прибылей во благо самых умных, здоровых, сильных, смелых, инициативных и упорных, то «подвиги шпаны», а проще говоря выеб.он, и так хорошо всем известны Россиянам: декларируя в доходах полную нищету случайным людям раздаривают часы за десятки тысяч долларов, не умея ни чего делать управляют боевыми истребителями, не разбираясь в истории находят и преподают миру древние амфоры… Таким образом что-то изучать, длительно делать карьеру не имеет ни какого смысла, т.к. любой шпанёнок в любой момент времени способен всё это получить за просто так. Общество обречено на скорую свою гибель!
. Зачем же была заведена данная тема, если и так все всё знают? Конечно же не для того, что бы спасти богатую природными ресурсами Россию от гнилостного алигархата Путинских воровских подельников и их американских покровителей. Как психологу очень интересно, а как мужчине очень тягостно наблюдать схожие процессы по всему миру. Опираюсь при этом не на свои доморощенные рассуждения, не на продажную прессу или же разноголосицу Интернет, а на людей, которое кровно заинтересованны в создании продукта для массового зрителя – творческих работников киноиндустрии. Если раньше героями фильмов были реальные профессии, то теперь бомжи, проповедники с пулемётами, алкашня и потаскухи. Место красочных фильмов с такими же преуспевающими героями заняли небритые, в комканной грязной одежде «потёртые личности». Главенствующая ранее научная фантастика и приключения, умные детективы заменены на «хочу – лечу и всех делаю» детского фэнтези, драматические истории мытарства баб и им подобных «настоящих мужиков», жестокости садистов.
. Не буду приводить статистику, но замечу, что в силу своей професссии отсматриваю практически все фильмы современности. Невозможно не заметить того, что все они являются либо детскими, либо бабскими. Кому ещё в голову может прийти, что длительно помучившись с животиком, либо выждав время ты получишь всё что захочешь? Если ты ни каковская крестьянка, не представляющий для кого-то ценности рабочий, либо псевдо творческая личность или учёный, то что ожидает вкалывающего на грязной и требующей длителоьного времени чернорабочего или же без перспектив служащего госаппарата, как не такая же старость и смерть. А вместо этого им преподносят мечту и надежду, ДАБЫ И ДАЛЬШЕ НЕ МЕШАЛИ бы вольготно жить под стать им алихарчискому ворью бухгалтеров из банковских служащих и «управляющих бизнесом» менеждеров. Ранье и спекулянты, как их более верно называть, прикрывающие их горлопаны и краснобая из «политиков», рулят миром! Может быть кто-то не согласен с подобной постановкой вопроса, либо назовёт хоть одного молодого, здорового и сильного, умного и трудолюбивого ГЕРОЯ СВОИМ, ОБЩИМ ГЕРОЕМ СОВРЕМЕННОСТИ?! Для меня это были и есть настоящий коммунист Покрышкин, как для подростка хулиганы AC/DC, Пётр I с Иваном Грозным по сей момент. Полёт Феникса или Индиана Джонс с Цельнометаллической оболочкой, если брать вымышленные персонажи и жизненные ситуации из кинофильмов.
Re: Скажи мне кто твой герой - отвечу кто ты!
У меня другой вопрос. Почему вам, взрослому человеку, имеющему жизненный опыт, нужен в герои некий художественный образ, вымысел, созданный творчеством писателей, сценаристов, режиссёров, актеров?
. Хороший вопрос! Будь я демагогом, то тут же бы рьяно возразил, что не все фильмы вымысел. Но это не суть. Мы ходим в кино, театр, музеи вовсе не для того, что бы набраться какого-то профессионального опыта или знаний. Ведь для этого имеются учебные заведения и технические библиотеки, где срок обучения измеряется годами, а то и десятилетиями. И не исторический опыт предков нас интересует, как в этом нас жаждет уверить начитанная гнилая интеллигенция. Мы находимся в социальном обществе, которое разделено не только иерархически, но и профессионально, по принадлежности к полу, возрасту с его возможностями и потребностями, какому-то историческому временному промежутку, называемому поколением И если мы не будем знать как верно общаться между собой, то вместо дружеского обмена услугами и информацией начнутся псевдо рыночные конфронтации за большую долю от общака. Начиная баб с требованием «за это», таких же «крутых» альфонсов, заканчивая родителями с угрозой лишить наследства или дать пинка в день совершеннолетия. Какого-то мента из подворотни, привыкшего к общению со шпаной «с высока», либо такого же криминального авторитета. Перечислять всё и вся нет смысла, поскольку этим должна заведовать целая научная отрасль знаний – психология. Важно другое, что не конфликтуя, не попадая впросак мы можем увидеть людей и характеры, понять кто чем живёт и что для них важно или же нет - ценности. Учесть всё, что бы выстроить дружеские, взаимовыгодные отношения вне зависимости от профессиональной, религиозной, половой, возрастной или же социальной принадлежности. Знать меру ответственности за нарушение субординации гражданского общества, что бы не удар в морду, ни перо в бок не было бы какой-то большой неожиданностью. Что бы не какой-то урод, не способный окончить десятилетку, разводил бы нас, причитая и чем-то там грозя, а родители и близкие, улыбаясь и вытирая слёзы, охали и ахали, собирая в последний путь.
Re: Скажи мне кто твой герой - отвечу кто ты!
. Могут задать вопрос каким образом автор определил, что подавляющее большинство современных фильмов предназначены для баб и изгоев? И те, и другие характеризуются отсутствием реальной профессии, а это предполагает конфликтность общения в борьбе за социальность. Каждому хочется дабы все вокруг жили бы твоими ценностями и заботами, мечтами и планами – обсуждалось и крутилось всё вокруг этого. Как результат «чувства» и «эмоции» в отстаивании своей точки зрения через край, в отсутствие настоящей профессии постоянные напряги в любых предпринятых действиях: драма, боевик, ужасы, детективы.
. Забил в Яндекс «лучшие фильмы 2019» и по порядку: «Зелёная книга» драма, комедия; «Ford против Ferrari» боевик, драма; «Капернаум» драма; «Джокер» триллер, драма; «Собачья жизнь» фэнтези, драма; «Кролик Джоджо» драма, комедия; «Брачная история» драма, мелодрама; «Достать ножи» детектив, комедия; «Того» драма, приключения; «Невероятный мир глазами Энцо» драма, мелодрама; «Отель Мумбаи: Противостояние», триллер, драма; «Ирландец» драма; «Сестрёнка» драма, военный; «Работа без авторства» триллер, драма; «Однажды в Голливуде» драма, комедия; «Мстители» фантастика, боевик; «Арахисовый сокол» драма, комедия; «Боль и слава» драма; «Романтики 303» мелодрама, комедия; «Аббатство Даунтон» драма, мелодрама; «Прощение» драма, комедия; «Грязь» драма, комедия; «Дождливый день в Нью-Йорке» мелодрама, комедия; «Фаворитка» драма, биография; «Середина 90-х» драма, комедия; «Аладдин» фэнтези; «Человек-паук: Вдали от дома» фантастика, боевик; «Сиротский Бруклин» драма; «Доктор Сон» ужасы, фэнтези; «Балканский рубеж» боевик, военный; «»Путь: Во все тяжкие» драма;…
. Только один фильм из подряд перечисленных «Достать ножи» детектив, комедия - не вписывается, но и думать не надо, что это бабский фильм! Какая мерзость! Детишки и бабьё – изгои здорового общества - рулят миром, всё для них! Паханы из торгашеских "бизнесменов" и прикрывающие их "политики" потирают руки - наши люди всюду, делали и будем делать всё, что хотим! Бр-р-р-р!
. Забил в Яндекс «лучшие фильмы 2019» и по порядку: «Зелёная книга» драма, комедия; «Ford против Ferrari» боевик, драма; «Капернаум» драма; «Джокер» триллер, драма; «Собачья жизнь» фэнтези, драма; «Кролик Джоджо» драма, комедия; «Брачная история» драма, мелодрама; «Достать ножи» детектив, комедия; «Того» драма, приключения; «Невероятный мир глазами Энцо» драма, мелодрама; «Отель Мумбаи: Противостояние», триллер, драма; «Ирландец» драма; «Сестрёнка» драма, военный; «Работа без авторства» триллер, драма; «Однажды в Голливуде» драма, комедия; «Мстители» фантастика, боевик; «Арахисовый сокол» драма, комедия; «Боль и слава» драма; «Романтики 303» мелодрама, комедия; «Аббатство Даунтон» драма, мелодрама; «Прощение» драма, комедия; «Грязь» драма, комедия; «Дождливый день в Нью-Йорке» мелодрама, комедия; «Фаворитка» драма, биография; «Середина 90-х» драма, комедия; «Аладдин» фэнтези; «Человек-паук: Вдали от дома» фантастика, боевик; «Сиротский Бруклин» драма; «Доктор Сон» ужасы, фэнтези; «Балканский рубеж» боевик, военный; «»Путь: Во все тяжкие» драма;…
. Только один фильм из подряд перечисленных «Достать ножи» детектив, комедия - не вписывается, но и думать не надо, что это бабский фильм! Какая мерзость! Детишки и бабьё – изгои здорового общества - рулят миром, всё для них! Паханы из торгашеских "бизнесменов" и прикрывающие их "политики" потирают руки - наши люди всюду, делали и будем делать всё, что хотим! Бр-р-р-р!
Re: Скажи мне кто твой герой - отвечу кто ты!
Какое омерзение видеть "Великолепную семёрку" (2016), где парашники всё время что-то говорят и корчат мордочки. Кому это нужно видеть личико неспособного выразить свои мысли? Видеть «чувства»?
Кроме баб с детьми и аутсайдеров мужского мира таковых нет!
Кроме баб с детьми и аутсайдеров мужского мира таковых нет!
Re: Скажи мне кто твой герой - отвечу кто ты!
Смешно думать - бабы ведутся на фуфло. Это не ваше время, когда вас и ваш "не лёгкий труд" наконец-то оценят по достоинству. Это время, когда те, кто благодаря вашим усилиям находится у власти, уничтожает, обворовывает, унижает созидателей всего сущного - учёных и творческих личностей, рабочих и крестьян - мужчин. Поскольку психология парашника мужского мира и бабская одинаковы - пристроиться и делать вид "ни чем не хуже", имею право на равную долю, то они деланно уважают "своих избирателей" с их "демократическим избирательным голосом". Как только украсть станет нечего, то они будут над вами ржать и издеваться пуще прежнего. Ведь они ни чем не лучше вас, а вы им позволили! Останетесь и без денег, и без уважухи. Гы-гы-гы.
Re: Скажи мне кто твой герой - отвечу кто ты!
Мой кумир, кроме Р.Шекли, в современности– «Лимон»
https://www.youtube.com/watch?v=Y319FeBqMN4
Этим просьба не беспокоить -
https://rusvesna.su/news/1582004924
https://www.youtube.com/watch?v=Y319FeBqMN4
Этим просьба не беспокоить -
https://rusvesna.su/news/1582004924
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