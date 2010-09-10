Сообщение disman3 » 08 янв 2020, 16:22

Скажи мне кто твой герой - отвечу кто ты!

. А вообще в каком обществе наличествуют герои? Да, только в справедливом и обязательно ещё и в социальном.

. Если в обществе царствует обман, то сколько подвигов не совершай всё равно вся награда достанется паханам и их прихлебателям. Если же общество не социально, держится не на иерархии разделения прибылей во благо самых умных, здоровых, сильных, смелых, инициативных и упорных, то «подвиги шпаны», а проще говоря выеб.он, и так хорошо всем известны Россиянам: декларируя в доходах полную нищету случайным людям раздаривают часы за десятки тысяч долларов, не умея ни чего делать управляют боевыми истребителями, не разбираясь в истории находят и преподают миру древние амфоры… Таким образом что-то изучать, длительно делать карьеру не имеет ни какого смысла, т.к. любой шпанёнок в любой момент времени способен всё это получить за просто так. Общество обречено на скорую свою гибель!

. Зачем же была заведена данная тема, если и так все всё знают? Конечно же не для того, что бы спасти богатую природными ресурсами Россию от гнилостного алигархата Путинских воровских подельников и их американских покровителей. Как психологу очень интересно, а как мужчине очень тягостно наблюдать схожие процессы по всему миру. Опираюсь при этом не на свои доморощенные рассуждения, не на продажную прессу или же разноголосицу Интернет, а на людей, которое кровно заинтересованны в создании продукта для массового зрителя – творческих работников киноиндустрии. Если раньше героями фильмов были реальные профессии, то теперь бомжи, проповедники с пулемётами, алкашня и потаскухи. Место красочных фильмов с такими же преуспевающими героями заняли небритые, в комканной грязной одежде «потёртые личности». Главенствующая ранее научная фантастика и приключения, умные детективы заменены на «хочу – лечу и всех делаю» детского фэнтези, драматические истории мытарства баб и им подобных «настоящих мужиков», жестокости садистов.

. Не буду приводить статистику, но замечу, что в силу своей професссии отсматриваю практически все фильмы современности. Невозможно не заметить того, что все они являются либо детскими, либо бабскими. Кому ещё в голову может прийти, что длительно помучившись с животиком, либо выждав время ты получишь всё что захочешь? Если ты ни каковская крестьянка, не представляющий для кого-то ценности рабочий, либо псевдо творческая личность или учёный, то что ожидает вкалывающего на грязной и требующей длителоьного времени чернорабочего или же без перспектив служащего госаппарата, как не такая же старость и смерть. А вместо этого им преподносят мечту и надежду, ДАБЫ И ДАЛЬШЕ НЕ МЕШАЛИ бы вольготно жить под стать им алихарчискому ворью бухгалтеров из банковских служащих и «управляющих бизнесом» менеждеров. Ранье и спекулянты, как их более верно называть, прикрывающие их горлопаны и краснобая из «политиков», рулят миром! Может быть кто-то не согласен с подобной постановкой вопроса, либо назовёт хоть одного молодого, здорового и сильного, умного и трудолюбивого ГЕРОЯ СВОИМ, ОБЩИМ ГЕРОЕМ СОВРЕМЕННОСТИ?! Для меня это были и есть настоящий коммунист Покрышкин, как для подростка хулиганы AC/DC, Пётр I с Иваном Грозным по сей момент. Полёт Феникса или Индиана Джонс с Цельнометаллической оболочкой, если брать вымышленные персонажи и жизненные ситуации из кинофильмов.