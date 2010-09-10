Новостройки эконом класса в московской обл

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Новостройки эконом класса в московской обл

Сообщение Meran » Вчера, 15:09

Привет, хочу купить своим родителям в новостройке квартиру, вот не могу уже второй день ничего найти , если есть кто-то кто знает пишите.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 182
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Новостройки эконом класса в московской обл

Сообщение Dendi1 » Вчера, 19:23

Я так бы хотел себе квартиру в новостройке, но пока нет эх ну ничего.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 182
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Новостройки эконом класса в московской обл

Сообщение Dendi1 » Вчера, 23:30

Я могу посоветовать тебе заранее купить квартиру от застройщика &quot;новостройки Москвы&quot;. https://www.gdeetotdom.ru/novostroyki/ . Они строят современный ЖК , вблизи него школы и детские сады , жд станция , есть подземная парковка . Нужен лишь Первый взнос от 500 000 р. Рассрочка без % кстати . Поэтому подумай .
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