Новостройка эконом класса в московской обл

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 182
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Новостройка эконом класса в московской обл

Сообщение Dendi1 » Вчера, 15:12

ребята, меня мой друг лучший попросил помочь найти ему квартиру в московской области, я уже второй день сижу и ничего не могу найти, я прошу вас помочь найти, если конечно это не занимает ваше время.
Вернуться к началу
BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 182
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Новостройка эконом класса в московской обл

Сообщение BlackFury » Вчера, 19:23

Я попробую вам помочь но не обещаю, так как у самого есть дела.
Вернуться к началу
BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 182
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Новостройка эконом класса в московской обл

Сообщение BlackFury » Вчера, 23:31

Привет, перспективнее будет купить недвижимость в Москве, зайдите на портал новостройки Москвы https://pronovostroiki.ru/novostroyki-ekonom-klassa/ ,здесь есть много вариантов квартир, есть цены и дата сдачи объекта. Я лично рассматриваю недвижимость в ближайшем Подмосковье, где добираться до работы не более 1,5 часов. Видное, Одинцово, Мытищи. Это достаточно экологически чистые районы, мне они очень нравятся. Рекомендую таким сервисом воспользоваться.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей