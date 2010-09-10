Новостройка эконом класса в московской обл
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Новостройка эконом класса в московской обл
ребята, меня мой друг лучший попросил помочь найти ему квартиру в московской области, я уже второй день сижу и ничего не могу найти, я прошу вас помочь найти, если конечно это не занимает ваше время.
Re: Новостройка эконом класса в московской обл
Я попробую вам помочь но не обещаю, так как у самого есть дела.
Re: Новостройка эконом класса в московской обл
Привет, перспективнее будет купить недвижимость в Москве, зайдите на портал новостройки Москвы https://pronovostroiki.ru/novostroyki-ekonom-klassa/ ,здесь есть много вариантов квартир, есть цены и дата сдачи объекта. Я лично рассматриваю недвижимость в ближайшем Подмосковье, где добираться до работы не более 1,5 часов. Видное, Одинцово, Мытищи. Это достаточно экологически чистые районы, мне они очень нравятся. Рекомендую таким сервисом воспользоваться.
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