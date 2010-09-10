ремонт ноутбука

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 182
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

ремонт ноутбука

Сообщение BlackFury » Вчера, 15:13

Привет, я такой неуклюжий, дело в том, что я случайно сломал ноутбук, сел на него и мне говорят, что его не отремонтируют , помогите мне найти сервис который сможет это сделать.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: ремонт ноутбука

Сообщение Sumail » Вчера, 19:24

Неприятная ситуация, но вы не расстраивайтесь, сейчас все можно починить практически.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: ремонт ноутбука

Сообщение Sumail » Вчера, 23:32

Привет, если у вас случается такая, или похожая поломка, то по этой теме могу порекомендовать вам эту компанию https://aeperson.ru . Обратившись к ним, можно вызвать специалиста, который оперативно отремонтирует вашу технику. А работают там одни профи!
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