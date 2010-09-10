ремонт ноутбука
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ремонт ноутбука
Привет, я такой неуклюжий, дело в том, что я случайно сломал ноутбук, сел на него и мне говорят, что его не отремонтируют , помогите мне найти сервис который сможет это сделать.
Re: ремонт ноутбука
Неприятная ситуация, но вы не расстраивайтесь, сейчас все можно починить практически.
Re: ремонт ноутбука
Привет, если у вас случается такая, или похожая поломка, то по этой теме могу порекомендовать вам эту компанию https://aeperson.ru . Обратившись к ним, можно вызвать специалиста, который оперативно отремонтирует вашу технику. А работают там одни профи!
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