ремонт ноутбука

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

ремонт ноутбука

Сообщение BlackFury » 09 янв 2020, 15:13

Привет, я такой неуклюжий, дело в том, что я случайно сломал ноутбук, сел на него и мне говорят, что его не отремонтируют , помогите мне найти сервис который сможет это сделать.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: ремонт ноутбука

Сообщение Sumail » 09 янв 2020, 19:24

Неприятная ситуация, но вы не расстраивайтесь, сейчас все можно починить практически.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: ремонт ноутбука

Сообщение Sumail » 09 янв 2020, 23:32

Привет, если у вас случается такая, или похожая поломка, то по этой теме могу порекомендовать вам эту компанию https://aeperson.ru . Обратившись к ним, можно вызвать специалиста, который оперативно отремонтирует вашу технику. А работают там одни профи!
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: ремонт ноутбука

Сообщение Laca » Сегодня, 14:20

мне вот тоже давно пора в ремонт свой ноут отнести
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Alisik
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 16:38

Re: ремонт ноутбука

Сообщение Alisik » Сегодня, 14:41

а я свой ноут в ремонт носила, мне нужно было память добавить и аккумулятор сменить. Новый аккумулятор я нашла через умную корзину Мегабонус https://smartcart.megabonus.com/card/22189901 , там смогла сравнить цены и выбрать лучший вариант, ноут с новым аккумулятором работает без проблем и заряд держит долго
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