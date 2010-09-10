ремонт ноутбука

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

ремонт ноутбука

Сообщение BlackFury » 09 янв 2020, 15:13

Привет, я такой неуклюжий, дело в том, что я случайно сломал ноутбук, сел на него и мне говорят, что его не отремонтируют , помогите мне найти сервис который сможет это сделать.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: ремонт ноутбука

Сообщение Sumail » 09 янв 2020, 19:24

Неприятная ситуация, но вы не расстраивайтесь, сейчас все можно починить практически.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: ремонт ноутбука

Сообщение Sumail » 09 янв 2020, 23:32

Привет, если у вас случается такая, или похожая поломка, то по этой теме могу порекомендовать вам эту компанию https://aeperson.ru . Обратившись к ним, можно вызвать специалиста, который оперативно отремонтирует вашу технику. А работают там одни профи!
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: ремонт ноутбука

Сообщение Laca » 02 дек 2020, 14:20

мне вот тоже давно пора в ремонт свой ноут отнести
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Alisik
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 16:38

Re: ремонт ноутбука

Сообщение Alisik » 02 дек 2020, 14:41

а я свой ноут в ремонт носила, мне нужно было память добавить и аккумулятор сменить. Новый аккумулятор я нашла через умную корзину Мегабонус https://smartcart.megabonus.com/card/22189901 , там смогла сравнить цены и выбрать лучший вариант, ноут с новым аккумулятором работает без проблем и заряд держит долго
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: ремонт ноутбука

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 16:01

А по гарантии нет возможности отнести?
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: ремонт ноутбука

Сообщение derigor » 45 минут назад

Ничего страшного, такие проблемы довольно популярны, и всё это с легкостью ремонтируется. Единственное, вам нужно верно определить проблему, т.к. от этого будет напрямую зависеть цена ремонта, поэтому лучше всего обращаться в авторитетные места. У меня как-то раз была схожая проблема, и как выяснилось, нужно было просто разъем поменять, так я просто новый по интернету заказал, и сам всё за полчасика сделал.
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