ремонт ноутбука
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ремонт ноутбука
Привет, я такой неуклюжий, дело в том, что я случайно сломал ноутбук, сел на него и мне говорят, что его не отремонтируют , помогите мне найти сервис который сможет это сделать.
Re: ремонт ноутбука
Неприятная ситуация, но вы не расстраивайтесь, сейчас все можно починить практически.
Re: ремонт ноутбука
Привет, если у вас случается такая, или похожая поломка, то по этой теме могу порекомендовать вам эту компанию https://aeperson.ru . Обратившись к ним, можно вызвать специалиста, который оперативно отремонтирует вашу технику. А работают там одни профи!
Re: ремонт ноутбука
мне вот тоже давно пора в ремонт свой ноут отнести
Re: ремонт ноутбука
а я свой ноут в ремонт носила, мне нужно было память добавить и аккумулятор сменить. Новый аккумулятор я нашла через умную корзину Мегабонус https://smartcart.megabonus.com/card/22189901 , там смогла сравнить цены и выбрать лучший вариант, ноут с новым аккумулятором работает без проблем и заряд держит долго
Re: ремонт ноутбука
А по гарантии нет возможности отнести?
Re: ремонт ноутбука
Ничего страшного, такие проблемы довольно популярны, и всё это с легкостью ремонтируется. Единственное, вам нужно верно определить проблему, т.к. от этого будет напрямую зависеть цена ремонта, поэтому лучше всего обращаться в авторитетные места. У меня как-то раз была схожая проблема, и как выяснилось, нужно было просто разъем поменять, так я просто новый по интернету заказал, и сам всё за полчасика сделал.
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