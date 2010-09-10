Остекление балкона
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Остекление балкона
привет, делаю вот ремонт в квартире и вот нужно остеклить балкон я не могу это сделать и вот ищу специалистов, если вы знаете таких ребят пишите.
Re: Остекление балкона
Правильно, такое лучше поручить людям которые в этом сооброжают и так сказать уже набитаю рука.
Re: Остекление балкона
Здравствуйте. Фирм конечно много, но лично мы обращались для остекления лоджии в https://filigranika.ru Качество нас полностью устроило. Остеклили качественно и быстро. Ощущение, что моя лоджия стала гораздо больше, а в комнате светлее. Все выполнено строго в срок, аккуратно, по согласованным суммам и без скрытых доплат. Результатом мы очень довольны, щелей, швов видно не было. В общем если вам интересно, можете посетить сайт и узнать все более подробно.
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