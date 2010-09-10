Биржа биткоина и крипты

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 189
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Биржа биткоина и крипты

Сообщение Meran » Вчера, 14:01

Привет всем, я вот занимаюсь трейдингом и мне нужно как можно быстрее найти нормальную биржу крипты, я все обыскал и ничего так и не нашел, если вы знаете такую буду благодарен если вы поделетесь.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Биржа биткоина и крипты

Сообщение Dendi1 » Вчера, 17:01

Много сейчас таких бирж, а вот хороших мало.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Биржа биткоина и крипты

Сообщение BlackFury » 59 минут назад

Привет, я зарегистрирован на нескольких биржах, но никогда проблем не возникало именно с этой https://yobit.net
Я её отбирал по отзывам в интернете, никогда не думал, что там могут писать правду, оказалось и действительно биржа надежная.
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