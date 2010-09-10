Биржа биткоина и крипты
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Биржа биткоина и крипты
Привет всем, я вот занимаюсь трейдингом и мне нужно как можно быстрее найти нормальную биржу крипты, я все обыскал и ничего так и не нашел, если вы знаете такую буду благодарен если вы поделетесь.
Re: Биржа биткоина и крипты
Много сейчас таких бирж, а вот хороших мало.
Re: Биржа биткоина и крипты
Привет, я зарегистрирован на нескольких биржах, но никогда проблем не возникало именно с этой https://yobit.net
Я её отбирал по отзывам в интернете, никогда не думал, что там могут писать правду, оказалось и действительно биржа надежная.
Я её отбирал по отзывам в интернете, никогда не думал, что там могут писать правду, оказалось и действительно биржа надежная.
3 сообщения • Страница 1 из 1
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