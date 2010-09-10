Сообщение Meran » Вчера, 14:01

Привет всем, я вот занимаюсь трейдингом и мне нужно как можно быстрее найти нормальную биржу крипты, я все обыскал и ничего так и не нашел, если вы знаете такую буду благодарен если вы поделетесь.