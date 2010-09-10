оборудование для склада

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

оборудование для склада

Сообщение Dendi1 » Вчера, 14:03

Привет, недавно открыли скалад и нужно купить оборудование специальное, вот только не знаю где мне его найти, если вы знаете где буду очень рад.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: оборудование для склада

Сообщение BlackFury » Вчера, 17:03

Я вам попробую помочь, если мне удасться конечно.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: оборудование для склада

Сообщение BlackFury » Вчера, 17:03

Я вам попробую помочь, если мне удастся конечно.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 189
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: оборудование для склада

Сообщение Sumail » 58 минут назад

Добрый день, товарищи мои. Я покупал себе такое же оборудование на сайте http://stella-tech.ru . Заказал себе немало тележок, получилось очень недорого так как тогда скидки біли. Привезли достаточно быстро и качеством остался очень доволен.
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