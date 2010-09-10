Ремонт холодильников
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Ремонт холодильников
Здравствуйте,сломался блин холодильник уже второй раз за месяц , нужно мне короче найти нормальный сервис, буду рад если вы подскажите.
Re: Ремонт холодильников
Я вам посоветовал бы обратиться к местному умельцу, так что вот так .
Re: Ремонт холодильников
Привет, есть у меня один достойный для вашего внимания сайт http://eskimoscow.ru , где как раз таки продаются практически любые комплектующие для холодильника, в том числе и моторчик для него. Так что можете туда обратится. Они вам точно помогут!
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