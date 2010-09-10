Ремонт холодильников

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Ремонт холодильников

Сообщение BlackFury » Вчера, 14:05

Здравствуйте,сломался блин холодильник уже второй раз за месяц , нужно мне короче найти нормальный сервис, буду рад если вы подскажите.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 189
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Ремонт холодильников

Сообщение Sumail » Вчера, 17:05

Я вам посоветовал бы обратиться к местному умельцу, так что вот так .
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Ремонт холодильников

Сообщение Dendi1 » 56 минут назад

Привет, есть у меня один достойный для вашего внимания сайт http://eskimoscow.ru , где как раз таки продаются практически любые комплектующие для холодильника, в том числе и моторчик для него. Так что можете туда обратится. Они вам точно помогут!
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