Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 5 сообщений • Страница 1 из 1

BlackFury Гость RZN.info Сообщения: 206 Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27 Ремонт холодильников Цитата Сообщение BlackFury » 10 янв 2020, 14:05 Здравствуйте,сломался блин холодильник уже второй раз за месяц , нужно мне короче найти нормальный сервис, буду рад если вы подскажите. Вернуться к началу

3enit Гость RZN.info Сообщения: 1 Зарегистрирован: 11 мар 2015, 01:29 Re: Ремонт холодильников Цитата Сообщение 3enit » 11 янв 2020, 00:31 BlackFury писал(а): Здравствуйте,сломался блин холодильник уже второй раз за месяц , нужно мне короче найти нормальный сервис, буду рад если вы подскажите.

советую Сервисный центр Арктика-сервис в Рязани. Вызывал 2 недели назад, очень понравилось. советую Сервисный центр Арктика-сервис в Рязани. Вызывал 2 недели назад, очень понравилось. Вернуться к началу

Показать сообщения за: Все сообщения 1 день 7 дней 2 недели 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год Поле сортировки Автор Время размещения Заголовок по возрастанию по убыванию

Ответить 5 сообщений • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»