Ремонт холодильников

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Ремонт холодильников

Сообщение BlackFury » 10 янв 2020, 14:05

Здравствуйте,сломался блин холодильник уже второй раз за месяц , нужно мне короче найти нормальный сервис, буду рад если вы подскажите.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Ремонт холодильников

Сообщение Sumail » 10 янв 2020, 17:05

Я вам посоветовал бы обратиться к местному умельцу, так что вот так .
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Ремонт холодильников

Сообщение Dendi1 » 10 янв 2020, 23:05

Привет, есть у меня один достойный для вашего внимания сайт http://eskimoscow.ru , где как раз таки продаются практически любые комплектующие для холодильника, в том числе и моторчик для него. Так что можете туда обратится. Они вам точно помогут!
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3enit
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 01:29

Re: Ремонт холодильников

Сообщение 3enit » 11 янв 2020, 00:31

BlackFury писал(а):Здравствуйте,сломался блин холодильник уже второй раз за месяц , нужно мне короче найти нормальный сервис, буду рад если вы подскажите.

советую Сервисный центр Арктика-сервис в Рязани. Вызывал 2 недели назад, очень понравилось.
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Ремонт холодильников

Сообщение Laca » Вчера, 21:15

Вы меня простите, конечно, за такой вопрос, но можно я поинтересуюсь, какого производителя у вас холодильник. Может я такой бренд хочу, а оно даже того не стоит? Я смотрю, какие лучшие холодильники https://vyboroved.ru/reyting/luchshie-kholodilniki сейчас можно купить на рынке бытовой техники, интересно сравнить отзывы и у реальных владельцев конкретной модели холодильника.
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