Игры

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Игры

Сообщение Наташа Швец » 10 янв 2020, 14:09

Хочу научиться играть в покер, какую площадку подскажите?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Игры

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 12:39

У PokerStars одна из крупнейших комнат, большая вариация столов, крутые бонусы. Мне нравится играть на PokerStars и менять на другую площадку не собираюсь. Деньги выводить у них тоже довольно-таки просто, всё прозрачно.
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