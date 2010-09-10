Игры
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Игры
Хочу научиться играть в покер, какую площадку подскажите?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 105
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Игры
У PokerStars одна из крупнейших комнат, большая вариация столов, крутые бонусы. Мне нравится играть на PokerStars и менять на другую площадку не собираюсь. Деньги выводить у них тоже довольно-таки просто, всё прозрачно.
Re: Игры
Легче всего посмотреть туториалы на ютубе, а потом попозже уже сами игры можете смотреть, и узнавать что-то новое для себя по ходу дела.
Re: Игры
Да там учиться то не так трудно, как кажется. Главное это запомнить комбинации! Лично я как делал, сохранял картинку со всеми комбинациями, включал ее перед собой и шёл играть. А там уже плавно пойдет, что начнешь разбираться, а если ищешь платформу, где можно спокойно поиграть, то рекомендую https://slot-u.com/, там в демо-версии можно играть бесплатно, заодно и посмотришь, что к чему. Сам я уже на деньги там играю, бывает что нормально поднимаю там.) Но сразу на деньги играть новичкам не советую, не гонись за деньгами.
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