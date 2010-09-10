Игры

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Игры

Сообщение Наташа Швец » 10 янв 2020, 14:09

Хочу научиться играть в покер, какую площадку подскажите?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Игры

Сообщение Алексей Кобзарь » 14 янв 2020, 12:39

У PokerStars одна из крупнейших комнат, большая вариация столов, крутые бонусы. Мне нравится играть на PokerStars и менять на другую площадку не собираюсь. Деньги выводить у них тоже довольно-таки просто, всё прозрачно.
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Игры

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 15:14

Легче всего посмотреть туториалы на ютубе, а потом попозже уже сами игры можете смотреть, и узнавать что-то новое для себя по ходу дела.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Игры

Сообщение derigor » Сегодня, 15:29

Да там учиться то не так трудно, как кажется. Главное это запомнить комбинации! Лично я как делал, сохранял картинку со всеми комбинациями, включал ее перед собой и шёл играть. А там уже плавно пойдет, что начнешь разбираться, а если ищешь платформу, где можно спокойно поиграть, то рекомендую https://slot-u.com/, там в демо-версии можно играть бесплатно, заодно и посмотришь, что к чему. Сам я уже на деньги там играю, бывает что нормально поднимаю там.) Но сразу на деньги играть новичкам не советую, не гонись за деньгами. :roll:
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