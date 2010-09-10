Финансы

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Финансы

Сообщение VasiLissa » Вчера, 14:40

Как правильно получить финансы для своего бизнеса? Что для этого нужно, какие документы и в какой банг или организацию идти?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя staspavlov777

Re: Финансы

Сообщение staspavlov777 » Вчера, 16:24

Я вообще был раньше больше по сфере криптовалют, а сейчас же благодаря гидра сайту позволил без проблем обналичить накопленные биткоины за всё время по хорошему курсу и абсолютно безопасно.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Банковский форум»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость