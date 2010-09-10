Финансы
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
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Финансы
Как правильно получить финансы для своего бизнеса? Что для этого нужно, какие документы и в какой банг или организацию идти?
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Re: Финансы
Я вообще был раньше больше по сфере криптовалют, а сейчас же благодаря гидра сайту позволил без проблем обналичить накопленные биткоины за всё время по хорошему курсу и абсолютно безопасно.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Финансы
Я вам сразу могу сказать, что в банках часто отказывают, поэтому не имеет смысла туда идти и стоять в очереди ради одной консультации. Вам лучше стоит обратиться в финансовую компанию, например в "Европейский Экспресс Кредит". Там обычно не отказывают и выдают деньги под ПТС авто на бизнес. Я сам к ним обращался по этому вопросу, на сайте https://euroexpresscredit.ru/ заполнил заявку и затем получил обратный звонок от менеджера. После подписания договора, есть возможность пользоваться своим авто в привычном режиме.
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