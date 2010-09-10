Финансы

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Финансы

Сообщение VasiLissa » 10 янв 2020, 14:40

Как правильно получить финансы для своего бизнеса? Что для этого нужно, какие документы и в какой банг или организацию идти?
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Контактная информация пользователя staspavlov777

Re: Финансы

Сообщение staspavlov777 » 10 янв 2020, 16:24

Я вообще был раньше больше по сфере криптовалют, а сейчас же благодаря гидра сайту позволил без проблем обналичить накопленные биткоины за всё время по хорошему курсу и абсолютно безопасно.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Финансы

Сообщение Алексей Кобзарь » 8 минут назад

Я вам сразу могу сказать, что в банках часто отказывают, поэтому не имеет смысла туда идти и стоять в очереди ради одной консультации. Вам лучше стоит обратиться в финансовую компанию, например в "Европейский Экспресс Кредит". Там обычно не отказывают и выдают деньги под ПТС авто на бизнес. Я сам к ним обращался по этому вопросу, на сайте https://euroexpresscredit.ru/ заполнил заявку и затем получил обратный звонок от менеджера. После подписания договора, есть возможность пользоваться своим авто в привычном режиме.
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