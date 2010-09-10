Недорогие авиабилеты

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Недорогие авиабилеты

Сообщение VasiLissa » 10 янв 2020, 16:14

Ребята, подскажите, на каком сайте можно недорого купить авиабилеты?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 347
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Недорогие авиабилеты

Сообщение Алексей Кобзарь » 15 янв 2020, 16:16

Я две недели назад прилетел в Новосибирск из Ташкента, а потом уже поехал домой в Рязань и билеты бронировал на этом сайте https://efly.uz/aviabilety/tashkent/novosibirsk/, специально сохранил себе ссылку, т.к. понравилось, что там указаны все прямые рейсы. Есть ещё описание всех направлений, какой самолёт вылетает, сколько будет длиться перелёт и так далее, удобный и надёжный сервис.
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Недорогие авиабилеты

Сообщение polpol » 15 янв 2021, 08:48

Я две недели назад прилетел в Москву, а оттуда уже на поезде в Рязань. Билеты и на самолёт и на поезд покупал через сайт борисфен.рф и специально сохранил себе ссылку, так как понравилось, что там указаны все прямые рейсы. Есть ещё описание всех направлений, какой самолёт вылетает, сколько будет длиться перелёт и так далее, в общем удобный и надёжный сервис по приобретению авиа и ж/д билетов.
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