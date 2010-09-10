Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.



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polpol Гость RZN.info Сообщения: 110 Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02 Re: Недорогие авиабилеты Цитата Сообщение polpol » 15 янв 2021, 08:48 Я две недели назад прилетел в Москву, а оттуда уже на поезде в Рязань. Билеты и на самолёт и на поезд покупал через сайт борисфен.рф и специально сохранил себе ссылку, так как понравилось, что там указаны все прямые рейсы. Есть ещё описание всех направлений, какой самолёт вылетает, сколько будет длиться перелёт и так далее, в общем удобный и надёжный сервис по приобретению авиа и ж/д билетов. Вернуться к началу

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