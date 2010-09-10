Ролики для фегурного катания
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Ролики для фегурного катания
Привет всем, вот хочу купить своей дочери ролики для фигурного катания только вот не знаю где купить пишите если что-то найдете.
Re: Ролики для фегурного катания
Та зайдите в интернет и там посмотрите по магазинам и все.
Re: Ролики для фегурного катания
Привет, купить фигурные коньки не проблема. Можете пройтись по спортивным магазинам своего города. Если не найдете, тогда могу предложить магазин с товарами для фигурного катания, в том числе и с коньками proskating
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