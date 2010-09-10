Сообщение BlackFury » Сегодня, 20:50

Привет, купить фигурные коньки не проблема. Можете пройтись по спортивным магазинам своего города. Если не найдете, тогда могу предложить магазин с товарами для фигурного катания, в том числе и с коньками proskating