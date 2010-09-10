Ролики для фегурного катания

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 198
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Ролики для фегурного катания

Сообщение Meran » Вчера, 15:36

Привет всем, вот хочу купить своей дочери ролики для фигурного катания только вот не знаю где купить пишите если что-то найдете.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Ролики для фегурного катания

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 09:02

Та зайдите в интернет и там посмотрите по магазинам и все.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 192
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Ролики для фегурного катания

Сообщение BlackFury » Сегодня, 20:50

Привет, купить фигурные коньки не проблема. Можете пройтись по спортивным магазинам своего города. Если не найдете, тогда могу предложить магазин с товарами для фигурного катания, в том числе и с коньками proskating
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