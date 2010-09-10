Утилизация старой мебели

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Утилизация старой мебели

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 15:40

Здравствуйте, у меня вот стоит старая мебель я вообще заказал новую и она должна скоро приехать, но для этого мне нужно утелизировать старую , кто знает таких ребят пишите.
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