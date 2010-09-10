Утилизация старой мебели

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Утилизация старой мебели

Сообщение Dendi1 » Вчера, 15:40

Здравствуйте, у меня вот стоит старая мебель я вообще заказал новую и она должна скоро приехать, но для этого мне нужно утелизировать старую , кто знает таких ребят пишите.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 192
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Утилизация старой мебели

Сообщение BlackFury » Сегодня, 09:02

Мне бы тоже не помешала данная услуга.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Утилизация старой мебели

Сообщение Sumail » Сегодня, 20:51

Здравствуйте, по утилизации оргтехники подсказать могу компанию, с которой мы уже сотрудничаем долгосрочно и они всегда оказывают полноценный комплекс работы по утилизации, это https://expert-util.ru
Их услуги очень полезны для нашей организации.
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