Мебель на заказ
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Мебель на заказ
Привет, хочу заказать мебель новую в дом, вот только не могу найти где можно заказать, если вы знаете напишите.
Re: Мебель на заказ
Ну честно не знаю кто этим занимается .
Re: Мебель на заказ
Привет, мы заказывали детскую здесь http://mymebel.spb.ru изготовили очень оперативно,изначально обговаривали срок в 14 дней,но сделали буквально за чуть больше недели. Цены у них недорогие,но качество при этом не пострадало,доставка кстати по Питеру бесплатная. В ближайшее время планируем заказать у них угловой комод,у них на него сейчас как раз акция
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