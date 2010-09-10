Мебель на заказ

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 192
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Мебель на заказ

Сообщение BlackFury » Вчера, 15:42

Привет, хочу заказать мебель новую в дом, вот только не могу найти где можно заказать, если вы знаете напишите.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Мебель на заказ

Сообщение Sumail » Сегодня, 09:02

Ну честно не знаю кто этим занимается .
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 198
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Мебель на заказ

Сообщение Meran » Сегодня, 20:48

Привет, мы заказывали детскую здесь http://mymebel.spb.ru изготовили очень оперативно,изначально обговаривали срок в 14 дней,но сделали буквально за чуть больше недели. Цены у них недорогие,но качество при этом не пострадало,доставка кстати по Питеру бесплатная. В ближайшее время планируем заказать у них угловой комод,у них на него сейчас как раз акция
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