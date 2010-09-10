Подскажите школу иностранных языков
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Подскажите школу иностранных языков
привет всем, мой сын хорошо довольно таки знает англ язык, и я вот хочу отправить его в школу иностранных языков, ищу уже где-то третий день и все без результатно, пишите если вы что-то знаете.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость