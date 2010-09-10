Подскажите школу иностранных языков

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 190
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Подскажите школу иностранных языков

Сообщение Sumail » Сегодня, 15:44

привет всем, мой сын хорошо довольно таки знает англ язык, и я вот хочу отправить его в школу иностранных языков, ищу уже где-то третий день и все без результатно, пишите если вы что-то знаете.
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