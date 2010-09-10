Подскажите школу иностранных языков
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Подскажите школу иностранных языков
привет всем, мой сын хорошо довольно таки знает англ язык, и я вот хочу отправить его в школу иностранных языков, ищу уже где-то третий день и все без результатно, пишите если вы что-то знаете.
Re: Подскажите школу иностранных языков
Я никогда не слышал о подобном и не встречал.
Re: Подскажите школу иностранных языков
Привет, мой сын с его другом учатся в школе иностранных языков вот https://indigoclass.ru/ они уже третий год там и они знают три языка отлично, преподаватели преподают на высшем уровне, цена за обучения нормальная, советую тебе отдать сюда своего сына.
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