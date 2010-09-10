Подскажите школу иностранных языков

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Подскажите школу иностранных языков

Сообщение Sumail » Вчера, 15:44

привет всем, мой сын хорошо довольно таки знает англ язык, и я вот хочу отправить его в школу иностранных языков, ищу уже где-то третий день и все без результатно, пишите если вы что-то знаете.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 198
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Подскажите школу иностранных языков

Сообщение Meran » Сегодня, 09:01

Я никогда не слышал о подобном и не встречал.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Подскажите школу иностранных языков

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 20:49

Привет, мой сын с его другом учатся в школе иностранных языков вот https://indigoclass.ru/ они уже третий год там и они знают три языка отлично, преподаватели преподают на высшем уровне, цена за обучения нормальная, советую тебе отдать сюда своего сына.
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