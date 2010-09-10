Как продвигать свою страницу

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ЯВиферон
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:33

Как продвигать свою страницу

Сообщение ЯВиферон » Вчера, 16:49

Всем хорошего дня, порекомендуйте какой-либо источник проверенный, где есть полезная информация про то, как можно продвигать свои странички в социальных сетях.
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Сплинтер
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 22:11

Re: Как продвигать свою страницу

Сообщение Сплинтер » Сегодня, 21:26

Приветик, да на Ютубе скорее всего много информации об этом есть, у меня так племянник самоучка где-то полезный видеообзор нашёл и в итогек научился!
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