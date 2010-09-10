Как продвигать свою страницу
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Как продвигать свою страницу
Всем хорошего дня, порекомендуйте какой-либо источник проверенный, где есть полезная информация про то, как можно продвигать свои странички в социальных сетях.
Re: Как продвигать свою страницу
Приветик, да на Ютубе скорее всего много информации об этом есть, у меня так племянник самоучка где-то полезный видеообзор нашёл и в итогек научился!
Re: Как продвигать свою страницу
Я как-то пробовал, но лично у меня без успеха это всё прошло.. имеется ввиду, это если по каким-то там видео обучаться и что-то пробовать, я думаю, что тут нужно конкретно что-то искать, чтобы был по факту результат.
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