Сообщение Аскольд » Сегодня, 14:14

Я как-то пробовал, но лично у меня без успеха это всё прошло.. имеется ввиду, это если по каким-то там видео обучаться и что-то пробовать, я думаю, что тут нужно конкретно что-то искать, чтобы был по факту результат.