Стихи
А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Стихи
ВСТРЕЧА
А что с настроением?
Грустные речи...
Глаза не сияют...
Хандрите о вечном?!
Хотите шампанского?
Может покрепче?
Глоток, два, бокал...
Вам стало полегче?
А может станцуем?
Возьму Вас за плечи
И танец закружит...
Ну что? Стало легче?
Давайте уедем?
Рассвету навстречу...
Здесь так неуютно...
Спасибо за встречу!
Автор Наталья Иванкова
Источник http://ivannkova.ru/stihi
А что с настроением?
Грустные речи...
Глаза не сияют...
Хандрите о вечном?!
Хотите шампанского?
Может покрепче?
Глоток, два, бокал...
Вам стало полегче?
А может станцуем?
Возьму Вас за плечи
И танец закружит...
Ну что? Стало легче?
Давайте уедем?
Рассвету навстречу...
Здесь так неуютно...
Спасибо за встречу!
Автор Наталья Иванкова
Источник http://ivannkova.ru/stihi
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость