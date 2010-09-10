Стихи

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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Стихи

Сообщение karina_bogdanova » Вчера, 19:07

ВСТРЕЧА

А что с настроением?
Грустные речи...
Глаза не сияют...
Хандрите о вечном?!

Хотите шампанского?
Может покрепче?
Глоток, два, бокал...
Вам стало полегче?

А может станцуем?
Возьму Вас за плечи
И танец закружит...
Ну что? Стало легче?

Давайте уедем?
Рассвету навстречу...
Здесь так неуютно...
Спасибо за встречу!

Автор Наталья Иванкова

Источник http://ivannkova.ru/stihi
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