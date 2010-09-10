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karina_bogdanova Гость RZN.info Сообщения: 30 Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33 Стихи Цитата Сообщение karina_bogdanova » Вчера, 19:07 ВСТРЕЧА



А что с настроением?

Грустные речи...

Глаза не сияют...

Хандрите о вечном?!



Хотите шампанского?

Может покрепче?

Глоток, два, бокал...

Вам стало полегче?



А может станцуем?

Возьму Вас за плечи

И танец закружит...

Ну что? Стало легче?



Давайте уедем?

Рассвету навстречу...

Здесь так неуютно...

Спасибо за встречу!



Автор Наталья Иванкова



Источник А что с настроением?Грустные речи...Глаза не сияют...Хандрите о вечном?!Хотите шампанского?Может покрепче?Глоток, два, бокал...Вам стало полегче?А может станцуем?Возьму Вас за плечиИ танец закружит...Ну что? Стало легче?Давайте уедем?Рассвету навстречу...Здесь так неуютно...Спасибо за встречу!Автор Наталья ИванковаИсточник http://ivannkova.ru/stihi Вернуться к началу

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