Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.



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Vita252 Гость RZN.info Сообщения: 35 Зарегистрирован: 01 авг 2016, 19:44 Отдых зимой Цитата Сообщение Vita252 » Сегодня, 19:14 ВСем привет. Планирую с мужем поехать в конце месяца на отдых. И понимаю что уже сейчас нужно заказывать туры для отдыха. Может кто посоветовать тур из этих что тут https://www.veselyiturist.ru/catalog/tury_po_napravleniyam/goryashchie-tury/ , чтобы провести там время в романтической обстановке и активно отдохнуть? Вернуться к началу

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