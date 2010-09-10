Отдых зимой

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Vita252
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 19:44

Отдых зимой

Сообщение Vita252 » Сегодня, 19:14

ВСем привет. Планирую с мужем поехать в конце месяца на отдых. И понимаю что уже сейчас нужно заказывать туры для отдыха. Может кто посоветовать тур из этих что тут https://www.veselyiturist.ru/catalog/tury_po_napravleniyam/goryashchie-tury/ , чтобы провести там время в романтической обстановке и активно отдохнуть?
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