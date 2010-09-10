Отдых зимой
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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Отдых зимой
ВСем привет. Планирую с мужем поехать в конце месяца на отдых. И понимаю что уже сейчас нужно заказывать туры для отдыха. Может кто посоветовать тур из этих что тут https://www.veselyiturist.ru/catalog/tury_po_napravleniyam/goryashchie-tury/ , чтобы провести там время в романтической обстановке и активно отдохнуть?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Отдых зимой
А мы в этом году хотим в Израиль. Ищем выгодные туры и подбираем экскурсии. Хочется насладиться историей и теплом.
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