Продвижение сайта
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Продвижение сайта
Привет, у меня есть свой сайт и я хочу его продвинуть, вот только я не умею это делать, если вы знаете как пишите.
Re: Продвижение сайта
Таким только занимаются профи, лучше лучше поискать, чтобы не быть в убтке.
Re: Продвижение сайта
Привет,начать можно с малого. Например, вот здесь закажите прогон по каталогам - https://bvorona.su/uslugi/poiskovoe-pro ... sajta.html . Первые результаты от этого действия вы получите быстро. Потом можете пару-тройку статей заказать. И так постепенно и будете наращивать обороты. По финансам это реально бюджетно выйдет. Для сайта полностью безопасно. В общем дерзайте.
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