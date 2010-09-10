Продвижение сайта

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 202
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Продвижение сайта

Сообщение Meran » Вчера, 17:31

Привет, у меня есть свой сайт и я хочу его продвинуть, вот только я не умею это делать, если вы знаете как пишите.
Вернуться к началу
Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 197
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Продвижение сайта

Сообщение Dendi1 » Вчера, 21:02

Таким только занимаются профи, лучше лучше поискать, чтобы не быть в убтке.
Вернуться к началу
Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 196
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Продвижение сайта

Сообщение Sumail » 34 минуты назад

Привет,начать можно с малого. Например, вот здесь закажите прогон по каталогам - https://bvorona.su/uslugi/poiskovoe-pro ... sajta.html . Первые результаты от этого действия вы получите быстро. Потом можете пару-тройку статей заказать. И так постепенно и будете наращивать обороты. По финансам это реально бюджетно выйдет. Для сайта полностью безопасно. В общем дерзайте.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя