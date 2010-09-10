Продвижение сайта

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Продвижение сайта

Сообщение Meran » 13 янв 2020, 17:31

Привет, у меня есть свой сайт и я хочу его продвинуть, вот только я не умею это делать, если вы знаете как пишите.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Продвижение сайта

Сообщение Dendi1 » 13 янв 2020, 21:02

Таким только занимаются профи, лучше лучше поискать, чтобы не быть в убтке.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Продвижение сайта

Сообщение Sumail » 13 янв 2020, 23:55

Привет,начать можно с малого. Например, вот здесь закажите прогон по каталогам - https://bvorona.su/uslugi/poiskovoe-pro ... sajta.html . Первые результаты от этого действия вы получите быстро. Потом можете пару-тройку статей заказать. И так постепенно и будете наращивать обороты. По финансам это реально бюджетно выйдет. Для сайта полностью безопасно. В общем дерзайте.
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 226
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Re: Продвижение сайта

Сообщение staspavlov777 » Вчера, 19:56

Трудности с продвижением сайта могут возникнуть, но все равно в интернете большое количество маркетологов и выбрать лучшего реально. Меня интересовали услуги интернет-маркетолога - https://siniakin.ru/ и через отзывы мне удалось выбрать опытного маркетолога, который помог мне с продвижением. Советую!
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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