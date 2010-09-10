Удостоверение пракуратуры
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Удостоверение пракуратуры
Привет всем, ребята тут такое дело, хочу купить удостоверение , не спрашивайте зачем, просто надо,напешите кто может это сделать.
Re: Удостоверение пракуратуры
Да, что сейчас не делают.
Re: Удостоверение пракуратуры
Привет, знаю я таких ребят который смогут сделать, что и от оригинала не отличишь вот http://ksiwa.biz цены нормальные, не сильно большие, качество хорошее, без опытного человека не скажешь, что это подделка, так что если надо заходи.
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